«СнабТоп.ру» - контейнеры металлические, пластиковые контейнеры, контейнерные площадки, садовые скамейки и др. оборудование.

Торговое предприятие СнабТоп реализует широкий ассортимент оборудования и инвентаря для ЖКХ: мусорные контейнеры, пластиковые контейнеры и металлические контейнеры, пластиковые баки, контейнерные площадки, урны для мусора, напольные пепельницы, сенсорные ведра, педальные урны и др. продукцию. Поставка в регионы осуществляется через транспортные компании Деловые линии, ПЭК и другие. Если Вы не смогли подобрать для себя продукцию нужного размера, дизайна и т.п., мы можем изготовить то, что Вам нужно по чертежам или эскизам.

Наш ассортимент продукции для жилищно-коммунальных предприятий понравится своей надежностью, внешним видом и востребованностью. В перечне есть контейнеры, баки и бункеры разных конструкций. В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, изделия изготавливаются из специального пластика или стали.

Контейнеры и баки имеют простые формы и конструкции с дополнительными ребрами жесткости, которые выдерживают большой вес отходов и длительный контакт с агрессивными веществами и смесями. Такие модели разработаны для длительной эксплуатации, поверхности износостойкие и не меняют структуру при воздействии кислот и щелочей.

Предприятие СнабТоп реализует разнообразные категории продукции, предназначенной для хранения отходов и обычного бытового мусора. Из предложенного покупателям ассортимента всегда есть возможность подобрать оптимальное изделие. Все выпускаемые контейнеры и баки имеют большую вместимость, конструктивно выполнены для простого и быстрого опорожнения от мусора. Часть моделей стандартных урн имеют опрокидывающиеся конструкции, которые комфортные для открытых мест (например, парковых аллей или улиц).

Крупные контейнеры и мусорные баки изготавливаются с колесиками, что значительно улучшает мобильность данных конструкций. Если же ни одна модель бака и контейнера не подходит покупателю, на предприятии есть возможность изготовить урны по размерам заказчика. Продукция, которая подготовлена на сайте, окрашена в самые разные цвета. Все виды контейнеров для мусора и бытовых отходов не разрушаются при высоких и низких температур, это всесезонная продукция. Она легко очищается от загрязнений и выдерживает регулярную дезинфекцию. Все модели ассортимента соответствуют противопожарным требованиям и санитарным нормативам.

У нас на сайте всегда есть в наличие разнообразные урны, контейнеры и площадки, на каждой из имеющихся моделей проставлены цена и внутренний объем, цвет и особенности конструкции. Простая форма оформления заказов не вызовет затруднений и задержек с поставками.