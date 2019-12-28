«СнабТоп.ру» - контейнеры металлические, пластиковые контейнеры, контейнерные площадки, садовые скамейки и др. оборудование.

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28.12.2019

С 31.12.2019 по 08.01.2020 ВЫХОДНЫЕ ДНИ!!! Принимаем заказы с сайта доставка на 9 января 2020...

Лучшие предложения
  • Контейнер для мусора 0,8 м3 с крышкой и на колесах
    Контейнер для мусора 0,8 м3...
    Контейнер для мусоровозов с задней загрузкой с полезным объемом 0,8 куб. м. Все детали контейнера изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют ребра жесткости выштампованные в виде рельефной фигуры. Контейнер с поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1180x1270x860
    9 450 Р
  • Скамейка садовая ПАРКОВАЯ ТИШЬ
    Скамейка садовая ПАРКОВАЯ ТИШЬ
    Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый. Высота: 77 см. Ширина: 69 см. Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м. Вес: от 150 кг.
    29 320 Р
  • Скамейка чугунная НЕСКУЧНЫЙ САД
    Скамейка чугунная НЕСКУЧНЫЙ...
    Материалы: Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый. Высота: 80 см. Ширина: 80 см. Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м. Вес: от 116 кг.
    24 279 Р
  • Сенсорное ведро iVedro
    Сенсорное ведро iVedro
    iVedro - это автоматическое "умное" мусорное ведро с сенсорным датчиком, который срабатывает при приближении и открывает крышку мусорки. Изготовлено из нержавеющей стали. За счет увеличенного объема и плотно закрывающейся крышки может использоваться в офисах, гостиницах и быту. Датчик открывания срабатывает на расстоянии 15-20 см Крышка открывается автоматически через 0,5 секунды после срабатывания датчика и закрывается автоматически через 5-6 секунд 4 элемента питания обеспечивают работу устройства в течение 3-6 месяцев Кнопки ручного управления на корпусе Индикатор готовности, низкого уровня заряда батарей Размеры сенсорного ведра: 12 литров 480х250 мм 30 литров 570х310 мм 42 литра 720х310 мм
    4 990 Р
  • Скамейка чугунная НОВЫЙ ПАРК
    Скамейка чугунная НОВЫЙ ПАРК
    Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый. Высота: 82 см. Ширина: 89 см. Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м. Вес: от 128 кг.
    27 555 Р
  • Контейнер для мусора 0,75 м3 с крышкой и на колесах
    Контейнер для мусора 0,75...
    Контейнер для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют усиление жесткости в виде рельефной фигуры. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1285x940x990
    9 450 Р
  • Пластиковый мусорный контейнер MGB-240
    Пластиковый мусорный...
    Размер контейнера, мм: 735 x 580 x 1050 Объем, л: 240 Максимальная нагрузка (кг) 110 Пластиковый контейнер используются для сбора, хранения и транспортировки различных видов бытовых отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.) Пластмассовые двухколёсные контейнера для отходов изготовлены из полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDPE). Они отличаются современным дизайном, высокой прочностью, лёгкостью, удобством в обслуживании и транспортировке
    3 300 Р
  • Мусорная урна 70 литров нержавеющая сталь
    Мусорная урна 70 литров...
    Уличная урна, объем 70 литров, оборудована пепельницей, запирающиеся створки     Две створки, запирающиеся на ключ (в комплекте)     Пепельница     Материал: нержавеющая сталь 1мм     Анкерный болт для крепления в основание, длина 150мм     Полиэтиленовый пакет для мусора 100 л     Размер  420х870 мм
    11 350 Р
Хиты продаж
  • Пластиковый контейнер 120 литров
    Пластиковый контейнер 120...
    Размер контейнера, мм: 555 х 480 х 940 Объем, л: 120 Контейнер используются для сбора, хранения и транспортировки различных видов бытовых отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.)
    2 450 Р
  • Трехсекционные алюминиевые лестницы ЭЙФЕЛЬ КЛАССИК
    Трехсекционные алюминиевые...
    ​Трехсекционная алюминиевая лестница ЭЙФЕЛЬ Сечение профиля 82мм х23,5мм. толщина стенки - 1,3мм. Сечение ступени 32мм х 32мм, толщина стенки - 1,3мм
    6 775 Р
  • Цветочница чугунная РОЗА широкая
    Цветочница чугунная РОЗА...
    20 000 Р
  • Скамейка БУЛЬВАР
    Скамейка БУЛЬВАР
    6 720 Р
  • New!
    Кованая скамья СК-23
    Кованая скамья СК-23
    3 850 Р
  • Контейнер для мусора 0,8 м3 с крышкой и на колесах
    Контейнер для мусора 0,8 м3...
    Контейнер для мусоровозов с задней загрузкой с полезным объемом 0,8 куб. м. Все детали контейнера изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют ребра жесткости выштампованные в виде рельефной фигуры. Контейнер с поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1180x1270x860
    9 450 Р
  • Контейнер для мусора 0,75 м3 с крышкой и на колесах
    Контейнер для мусора 0,75...
    Контейнер для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют усиление жесткости в виде рельефной фигуры. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1285x940x990
    9 450 Р
  • Контейнер для мусора 0,75 м3 без крышки на колесах
    Контейнер для мусора 0,75...
    Контейнер для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют усиление жесткости в виде рельефной фигуры. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1225x940x990
    9 000 Р

«СнабТоп.ру» - контейнеры металлические, пластиковые контейнеры, контейнерные площадки, садовые скамейки и др. оборудование.

     Торговое предприятие СнабТоп реализует широкий ассортимент оборудования и инвентаря для ЖКХ: мусорные контейнеры, пластиковые контейнеры и металлические контейнеры, пластиковые баки, контейнерные площадки, урны для мусора, напольные пепельницы, сенсорные ведра, педальные урны и др. продукцию. Поставка в регионы осуществляется через транспортные компании Деловые линии, ПЭК и другие. Если Вы не смогли подобрать для себя продукцию нужного размера, дизайна и т.п., мы можем изготовить то, что Вам нужно по чертежам или эскизам.
    Наш ассортимент продукции для жилищно-коммунальных предприятий понравится своей надежностью, внешним видом и востребованностью. В перечне есть контейнеры, баки и бункеры разных конструкций. В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, изделия изготавливаются из специального пластика или стали.
    Контейнеры и баки имеют простые формы и конструкции с дополнительными ребрами жесткости, которые выдерживают большой вес отходов и длительный контакт с агрессивными веществами и смесями. Такие модели разработаны для длительной эксплуатации, поверхности износостойкие и не меняют структуру при воздействии кислот и щелочей.
    Предприятие СнабТоп реализует разнообразные категории продукции, предназначенной для хранения отходов и обычного бытового мусора. Из предложенного покупателям ассортимента всегда есть возможность подобрать оптимальное изделие. Все выпускаемые контейнеры и баки имеют большую вместимость, конструктивно выполнены для простого и быстрого опорожнения от мусора. Часть моделей стандартных урн имеют опрокидывающиеся конструкции, которые комфортные для открытых мест (например, парковых аллей или улиц).
    Крупные контейнеры и мусорные баки изготавливаются с колесиками, что значительно улучшает мобильность данных конструкций. Если же ни одна модель бака и контейнера не подходит покупателю, на предприятии есть возможность изготовить урны по размерам заказчика. Продукция, которая подготовлена на сайте, окрашена в самые разные цвета. Все виды контейнеров для мусора и бытовых отходов не разрушаются при высоких и низких температур, это всесезонная продукция. Она легко очищается от загрязнений и выдерживает регулярную дезинфекцию. Все модели ассортимента соответствуют противопожарным требованиям и санитарным нормативам.
    У нас на сайте всегда есть в наличие разнообразные урны, контейнеры и площадки, на каждой из имеющихся моделей проставлены цена и внутренний объем, цвет и особенности конструкции. Простая форма оформления заказов не вызовет затруднений и задержек с поставками.

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