«СнабТоп.ру» - контейнеры металлические, пластиковые контейнеры, контейнерные площадки, садовые скамейки и др. оборудование.

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Контейнер для мусоровозов с задней загрузкой с полезным объемом 0,8 куб. м. Все детали контейнера изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют ребра жесткости выштампованные в виде рельефной фигуры. Контейнер с поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1180x1270x8609 450 Р
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Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый. Высота: 77 см. Ширина: 69 см. Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м. Вес: от 150 кг.29 320 Р
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Материалы: Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый. Высота: 80 см. Ширина: 80 см. Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м. Вес: от 116 кг.24 279 Р
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iVedro - это автоматическое "умное" мусорное ведро с сенсорным датчиком, который срабатывает при приближении и открывает крышку мусорки. Изготовлено из нержавеющей стали. За счет увеличенного объема и плотно закрывающейся крышки может использоваться в офисах, гостиницах и быту. Датчик открывания срабатывает на расстоянии 15-20 см Крышка открывается автоматически через 0,5 секунды после срабатывания датчика и закрывается автоматически через 5-6 секунд 4 элемента питания обеспечивают работу устройства в течение 3-6 месяцев Кнопки ручного управления на корпусе Индикатор готовности, низкого уровня заряда батарей Размеры сенсорного ведра: 12 литров 480х250 мм 30 литров 570х310 мм 42 литра 720х310 мм4 990 Р
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Опоры: Чугунное художественное литьё. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет по умолчанию - черный + бронзовое патинирование. Сиденье и спинка: Брус - ангарская сосна/лиственница (вариант исполнения: композитные материалы) различного сечения. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Фурнитура: Оцинкованная. Цвет по умолчанию - серебристый. Высота: 82 см. Ширина: 89 см. Длина: 1,5м., 1,8м., 2,0м. Вес: от 128 кг.27 555 Р
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Контейнер для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют усиление жесткости в виде рельефной фигуры. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1285x940x9909 450 Р
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Размер контейнера, мм: 735 x 580 x 1050 Объем, л: 240 Максимальная нагрузка (кг) 110 Пластиковый контейнер используются для сбора, хранения и транспортировки различных видов бытовых отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.) Пластмассовые двухколёсные контейнера для отходов изготовлены из полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDPE). Они отличаются современным дизайном, высокой прочностью, лёгкостью, удобством в обслуживании и транспортировке3 300 Р
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Уличная урна, объем 70 литров, оборудована пепельницей, запирающиеся створки Две створки, запирающиеся на ключ (в комплекте) Пепельница Материал: нержавеющая сталь 1мм Анкерный болт для крепления в основание, длина 150мм Полиэтиленовый пакет для мусора 100 л Размер 420х870 мм11 350 Р
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Размер контейнера, мм: 555 х 480 х 940 Объем, л: 120 Контейнер используются для сбора, хранения и транспортировки различных видов бытовых отходов (стекло, пластик, бумага и т.д.)2 450 Р
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Трехсекционная алюминиевая лестница ЭЙФЕЛЬ Сечение профиля 82мм х23,5мм. толщина стенки - 1,3мм. Сечение ступени 32мм х 32мм, толщина стенки - 1,3мм6 775 Р
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20 000 Р
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6 720 Р
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3 850 Р
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Контейнер для мусоровозов с задней загрузкой с полезным объемом 0,8 куб. м. Все детали контейнера изготовлены из горячекатаного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют ребра жесткости выштампованные в виде рельефной фигуры. Контейнер с поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1180x1270x8609 450 Р
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Контейнер для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют усиление жесткости в виде рельефной фигуры. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1285x940x9909 450 Р
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Контейнер для мусоровозов с верхней (боковой) загрузкой с полезным объемом 0,75м3. Все детали согнуты на листогибе из горячекатонного стального листа толщиной 1,5 мм с последующей их сваркой и покраской грунтом и эмалью. Стенки корпуса и крышка имеют усиление жесткости в виде рельефной фигуры. Контейнер оснащен поворотными колесными блоками, имеющими обрезиненное колесо диаметром 125 мм. Размер контейнера, мм: 1225x940x9909 000 Р
«СнабТоп.ру» - контейнеры металлические, пластиковые контейнеры, контейнерные площадки, садовые скамейки и др. оборудование.
Торговое предприятие СнабТоп реализует широкий
ассортимент оборудования и инвентаря для ЖКХ: мусорные контейнеры,
пластиковые контейнеры и металлические контейнеры, пластиковые баки,
контейнерные площадки, урны для мусора, напольные пепельницы, сенсорные ведра,
педальные урны и др. продукцию. Поставка в регионы осуществляется через
транспортные компании Деловые линии, ПЭК и другие. Если Вы не смогли
подобрать для себя продукцию нужного размера, дизайна и т.п., мы можем
изготовить то, что Вам нужно по чертежам или эскизам.
Наш ассортимент продукции для жилищно-коммунальных предприятий понравится своей надежностью, внешним видом и востребованностью. В перечне есть контейнеры, баки и бункеры разных конструкций. В зависимости от предполагаемых условий эксплуатации, изделия изготавливаются из специального пластика или стали.
Контейнеры и баки имеют простые формы и конструкции с дополнительными ребрами жесткости, которые выдерживают большой вес отходов и длительный контакт с агрессивными веществами и смесями. Такие модели разработаны для длительной эксплуатации, поверхности износостойкие и не меняют структуру при воздействии кислот и щелочей.
Предприятие СнабТоп реализует разнообразные категории продукции, предназначенной для хранения отходов и обычного бытового мусора. Из предложенного покупателям ассортимента всегда есть возможность подобрать оптимальное изделие. Все выпускаемые контейнеры и баки имеют большую вместимость, конструктивно выполнены для простого и быстрого опорожнения от мусора. Часть моделей стандартных урн имеют опрокидывающиеся конструкции, которые комфортные для открытых мест (например, парковых аллей или улиц).
Крупные контейнеры и мусорные баки изготавливаются с колесиками, что значительно улучшает мобильность данных конструкций. Если же ни одна модель бака и контейнера не подходит покупателю, на предприятии есть возможность изготовить урны по размерам заказчика. Продукция, которая подготовлена на сайте, окрашена в самые разные цвета. Все виды контейнеров для мусора и бытовых отходов не разрушаются при высоких и низких температур, это всесезонная продукция. Она легко очищается от загрязнений и выдерживает регулярную дезинфекцию. Все модели ассортимента соответствуют противопожарным требованиям и санитарным нормативам.
У нас на сайте всегда есть в наличие разнообразные урны, контейнеры и площадки, на каждой из имеющихся моделей проставлены цена и внутренний объем, цвет и особенности конструкции. Простая форма оформления заказов не вызовет затруднений и задержек с поставками.